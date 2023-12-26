معاذ حريري يحقق المركز الثاني في بطولة السعودية للراليات

حقق متسابق الراليات الكابتن معاذ حريري المركز الثاني في بطولة السعودية تويوتا للراليات 2023م في فئة المركبات خفيفة الوزن تي 4 بعد أن أنهى رالي جدة الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2023 في فئة "تي 4" على متن سيارته من طراز "كانام مافريك"، ضمن فريق الحصان الأسود، وبرعاية شركة مكيون حيث أظهرت السيارة رقم 402 أداء قوياً ومبهراً يُظهر مدى الاستعداد والإتقان في قيادة السيارات الرياضية والتحديات الصعبة التي واجهها في الرالي.