معاذ حريري يحقق المركز الثاني في بطولة السعودية للراليات

حقق متسابق الراليات الكابتن معاذ حريري المركز الثاني في بطولة السعودية تويوتا للراليات 2023م في فئة المركبات خفيفة الوزن تي 4 بعد أن أنهى رالي جدة الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2023 في فئة "تي 4" على متن سيارته من طراز "كانام مافريك"، ضمن فريق الحصان الأسود، وبرعاية شركة مكيون حيث أظهرت السيارة رقم 402 أداء قوياً ومبهراً يُظهر مدى الاستعداد والإتقان في قيادة السيارات الرياضية والتحديات الصعبة التي واجهها في الرالي.
وقد قام الكابتن بالمشاركة سابقاً في عدة جولات من البطولة منها رالي تبوك نيوم ورالي القصيم، حيث تعكس هذه المشاركات الجهود المستمرة في التدريب والتحضير للسباقات والقدرة على التكيف مع التضاريس والظروف المتغيرة.
وعلق حريري بأنه استمتع بمشاركته في بطولة الرالي وبالمناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس المختلفة والرائعة، كما يعد ببذل سائر الجهود، ويظهر حريري التزامه القوي ورغبته في النمو والتطور كسائق راليات نظراً لرغبته في تحقيق أهدافه والسعي للتفوق في السباقات القادمة.
ومن خلال لفتة جميلة ومهمة أشاد البطل السعودي بالمنظمين من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل والرعاة على جهودهم وتوفيرهم للبيئة المثالية التي أسهمت في نجاح البطولة والذي يعزز مستقبل الرياضة ويعكس الروح الرياضية القوية.
وتعتبر رؤية شركة مكيون مطورون عمرانيون للمستقبل وتصميمها لتضمين الدعم الرياضي جزءًا من التزامها العام تجاه المجتمع وتعزيز القيم الرياضية وتعزيز التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.