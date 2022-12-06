"إتقان العقارية" تُطلق مزاد "درر الشرقية" لبيع 16 منتجًا عقاريًّا بالمنطقة الشرقية

وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة في درر الشرقية هي: عمارة الثقبة، وأرض جنوب غرب الأنابيب، وورش التعاون، وأرض ضاحية الملك فهد، وفيلا العروبة، وعمارة القادسية، وعمارة مدينة العمال، وعمارة القزاز، وعمارة الضباب، وعمارة الأثير، وعمارة الصالحية، وفيلا الصالحية 14، وفيلا الصالحية 15، وفيلا الخالدية، وأرض البساتين، وأرض غرناطة. ويبلغ مجموع مساحة العقارات المعروضة 15.549.99 متر مربع في مواقع متميزة وجاهزة لجني الأرباح السريعة.