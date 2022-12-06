"إتقان العقارية" تُطلق مزاد "درر الشرقية" لبيع 16 منتجًا عقاريًّا بالمنطقة الشرقية

أطلقت شركة إتقان العقارية اليوم الحملة التسويقية لمزاد "درر الشرقية" تحت شعار "فرص واعدة وخيارات متنوعة"؛ لبيع 16 منتجًا عقاريًّا بالمنطقة الشرقية بالمزاد العلني الإلكتروني بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.
وتفصيلاً، تُمثِّل العقارات المعروضة دررًا عقارية في مواقع فريدة في (الدمام، والخُبر، وبقيق، وحفر الباطن، والهفوف)؛ لتوافُر خيارات استثمارية آمنة، تدعمها مواقعها الحيوية في قلب الحراك التجاري والنمو الصناعي الأسرع بالسعودية.
وحدَّدت "إتقان العقارية" موعد بداية المزاد الإلكتروني عبر المنصة السعودية للمزادات في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء الـ27 من جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق 21 ديسمبر 2022م، ويُختتم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا من يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة، الموافق 25 ديسمبر2022م.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة في درر الشرقية هي: عمارة الثقبة، وأرض جنوب غرب الأنابيب، وورش التعاون، وأرض ضاحية الملك فهد، وفيلا العروبة، وعمارة القادسية، وعمارة مدينة العمال، وعمارة القزاز، وعمارة الضباب، وعمارة الأثير، وعمارة الصالحية، وفيلا الصالحية 14، وفيلا الصالحية 15، وفيلا الخالدية، وأرض البساتين، وأرض غرناطة. ويبلغ مجموع مساحة العقارات المعروضة 15.549.99 متر مربع في مواقع متميزة وجاهزة لجني الأرباح السريعة.
وبيَّنت "إتقان" أن العقارات المعروضة في قلب المنطقة الشرقية النابض على ضفاف الخليج العربي، حيث النمو الصناعي والتجاري الأسرع على مستوى السعودية مدفوعًا بالمواقع الاستراتيجية التي تتربع عليها المنطقة، حيث ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أكبر الموانئ التجارية بالسعودية، ومركز الصناعات النفطية.
وتتلألأ 16 درة عقارية متميزة في مواقع فريدة، تطرحها "إتقان" بين يدَي الراغبين في الاستثمار الآمن، وجني الأرباح.
ودعت "إتقان العقارية" في ختام بيانها المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في درر الشرقية إلى المبادرة بتطبيق الشروط كافة المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد.
كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقمَيْن "920001019"، و"0500106030".