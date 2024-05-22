الطائف.. انطلاق فعاليات ملتقى مديري عموم النظافة بالمملكة للوصول لمنظومة مستدامة

وفي بداية الملتقى ألقى وكيل الأمين للتعمير المهندس سعد الأزوري كلمة رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن تتابع إقامة هذا الملتقى يدل على أهميته في النهوض بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، والاستثمار الأمثل للنفايات، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة، والتركيز على تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات فيما بينها، ومعالجة التحديات والمعوقات، واستعراض الخطط والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، والارتقاء بمنظومة النظافة لصحة الإنسان والبيئة.