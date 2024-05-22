الطائف.. انطلاق فعاليات ملتقى مديري عموم النظافة بالمملكة للوصول لمنظومة مستدامة

انطلقت اليوم أعمال الملتقى السابع لمديري عموم النظافة بالمملكة والتي تحتضنها أمانة الطائف، ويستمر يومي الأربعاء والخميس 14-15 ذي القعدة الجاري.
وتجري وقائع الملتقى بمشاركة مختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وجدة، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران، وعسير، وأمانة جازان، وحائل، وتبوك، وحفر الباطن، ومحافظة الطائف (المدن الصحية)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وجامعة الطائف، ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص.
وفي بداية الملتقى ألقى وكيل الأمين للتعمير المهندس سعد الأزوري كلمة رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن تتابع إقامة هذا الملتقى يدل على أهميته في النهوض بمستوى النظافة والصحة العامة، والرفع من جودة الخدمات في المدن، وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي، والاستثمار الأمثل للنفايات، وتنظيم وتنفيذ مشروعات نظافة المدن وفق أعلى معايير الجودة، والتركيز على تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الأمانات وتعزيز العلاقات فيما بينها، ومعالجة التحديات والمعوقات، واستعراض الخطط والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، والارتقاء بمنظومة النظافة لصحة الإنسان والبيئة.
وأكد الأزوري أن محاور الملتقى تهتم بالتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والحلول للعقبات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة، وتمنى للمشاركين الاستفادة من أطروحات الملتقى، والخلوص إلى توصيات ختامية تسهم بتأمين جودة حياة رفيعة للمواطنين والمقيمين وبما يتماشى مع التطوّر المتلاحق لأعمال القطاع البلدي بشكل عام، ويحقق مستهدفات تنظيم ذي كفاءة عالية يسهم في تحقيق معايير التنمية المستدامة بإذن الله.
واستعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهم أهداف الملتقى الحالي، وأهمية تضافر الجهود للارتقاء بقطاع النظافة بما يسهم في وصول منظومة النظافة إلى مستويات عالية من الجودة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين في المدن، بعدها قدمت أمانة الطائف عرضًا مرئيًا عن الجهود المقدمة في هذا الجانب، وتجربتها في النهوض بقطاع النظافة وتحقيق الاستدامة البيئية والمالية، بعد ذلك كانت مشاركة محافظة الطائف ممثلة في برنامج مدينة الطائف الصحية، وارتباطه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية، ومواكبته لمستهدف رؤية المملكة 2030.
وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى بحثت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عمليات الخدمات الخفيفة، ومنهجية تقييم النظام المحوسب لإدارة الأصول والمرافق، كما قدم المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" ورقة عمل حول تمكين القدرات لتحقيق قطاع إدارة النفايات المستدام، وقدمت جامعة الطائف ورقة عمل بعنوان "البيئة ودور المواطن في المحافظة عليها".
وستستمر أعمال الملتقى حتى غد الخميس، حيث سيتم طرح العديد من القضايا والموضوعات.