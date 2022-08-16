مدير تعليم جدة يتفقد المدارس استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

وفي ختام الجولة ثمّن مدير عام تعليم جدة جهود الخدمات المساندة بالإدارة وإدارة المباني بتعليم جدة، الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم، مشددًا على أهمية مراعاة الدقة والإنجاز قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ من أجل توفير بيئة جيدة وجاذبة وآمنة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي منذ اليوم الأول.