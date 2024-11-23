شاهد.. الجمال والسحر الأخضر بروضة "النغيق" يجذب المتنزهين.. و"بواكير الربيع" تُلقي بحسنها

تزيّنت روضة "النغيق" شرق محافظة المجمعة، باللون الأخضر مع بداية بواكير الربيع هذه الأيام التي شكّلت مناظر جمالية ساحرة؛ ممّا أضفى على الروضة مزيجًا من الجمال والروعة؛ في إشارات مبشّرة بقدوم ربيع مميز بمختلف النباتات البرية.
واستهوت هذه المشاهد الجمالية عشاق الطبيعة، وجذبتهم إلى تلك الأجواء؛ حيث اكتساء الأرض بالعشب عقب موسم هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، واستبشر الأهالي بظهور الربيع؛ الأمر الذي جذب العديد منهم للخروج للتنزه والتمتع بالأجواء الجميلة.
وتقع الروضة بمركز النغيق شمال مدينة الأرطاوية بمحافظة المجمعة، وبالتحديد على طريق "الأرطاوية برزان"، ولا تدخلها السيارات، وتميزها سهولة الوصول لها؛ إذ تقع بجانب الطريق وتصل لها جميع السيارات.
وتجذب الروضة المتنزهين وعشاق البر؛ إذ تفوح رائحة الروض والنفل والنباتات البرية في المنطقة، في ظلّ أجواء شتوية منعشة؛ مما يجعلها مقصد الجميع.
المصور عبدالله البرغش وثّق تلك المناظر الخلابة بعدسة كامرته، وخصّ بها متابعي "سبق".