شاهد.. الجمال والسحر الأخضر بروضة "النغيق" يجذب المتنزهين.. و"بواكير الربيع" تُلقي بحسنها

تزيّنت روضة "النغيق" شرق محافظة المجمعة، باللون الأخضر مع بداية بواكير الربيع هذه الأيام التي شكّلت مناظر جمالية ساحرة؛ ممّا أضفى على الروضة مزيجًا من الجمال والروعة؛ في إشارات مبشّرة بقدوم ربيع مميز بمختلف النباتات البرية.