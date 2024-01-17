نحو التصنيف السادس عالمياً.. تدشّين 2400 كم من مشاريع الطرق بمختلف المناطق

يُذكر أن هذه المشاريع نفّذت بمواصفات ومعايير ذات جودة عالية، لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول للتصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP.