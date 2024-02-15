"ملتقى المهنة" بجدة يجسّد تعاون القطاع الخاص في مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل

أكمل ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف 2024، كافّةَ أجنداته للجلسات الحوارية، واستقبال مشاركات مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ للتنافس على استهداف أكثر من 1500 وظيفة إدارية وفنية وهندسية وميدانية؛ بهدف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبما يخدم "أتمتة إيجاد الوظائف"، وشغلها بالكوادر البشرية المؤهّلة لسوق العمل.
وفي التفاصيل: تركّز أجندة المنتدى الذي يقام تحت رعاية الأمير عبدالله بن سعود بن جلوي محافظ جدة، خلال الفترة 18 - 20 فبراير الحالي، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي، والذي يحمل شعار "التوطين من أجل الاستدامة"، على التوطين وأثره على الاستقرار المهني، وأساليب النجاح في الحياة العملية، للحياة العلمية، والالتحاق بفرص العمل المناسبة لقدرات الشباب من أبناء وبنات الوطن.
من جانبه أكّد نائبُ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عادل أبو زنادة؛ على أن هذا التجمع الوظيفي الكبير يلعب دورًا في تقوية العلاقة بين جهات العمل ممثلة في القطاع الخاص والباحث عن العمل، والذي يلعب دورًا في الإسهام في سدّ نقص الفرص الوظيفية في سوق العمل.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث سهيل بن بكر ناصر الطيار، أن تنظيم الملتقى مبنيّ على تطوير الموارد البشرية، وجعلها محركًا رئيسًا في دفع عجلة التنمية الوطنية، وفق ما تتطلّع له رؤية المملكة 2030 لأن تسير مؤسسات وشركات القطاع الخاص مع الدولة في عملية التوظيف.
ونوّه "الطيار" إلى مجهودات الجهات الراعية لهذا الملتقى الذي تتمثّل رسالته في خدمة أبنائنا وبناتنا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم؛ مما يرتقي لتطلعاتهم ويحقّق آمالهم، إلى جانب مجهودات جامعة جدة لخروج الملتقى بالصورة التي ترتقي لمستوى تطلعات الباحثين عن العمل.
يذكر أن ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف خصّص جلساته الحوارية على بناء الهوية الشخصية والتطوير الذاتي المهني وتنمية القدرات والمهارات وصقلها بالتدريب والخبرات العملية، وتعزيز الثقة بالنفس والاحترافية في مجال العمل، إلى جانب أساليب النجاح للحياة العملية ومفاهيم أنظمة العمل للمنشأة، والمساعدة في تحقيق النجاح في الحياة العملية وإدارة المنشأة بشكل فعال، وترسيخ الاستثمار في تطوير القدرات والمهارات المهنية.