"ملتقى المهنة" بجدة يجسّد تعاون القطاع الخاص في مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل

وفي التفاصيل: تركّز أجندة المنتدى الذي يقام تحت رعاية الأمير عبدالله بن سعود بن جلوي محافظ جدة، خلال الفترة 18 - 20 فبراير الحالي، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي، والذي يحمل شعار "التوطين من أجل الاستدامة"، على التوطين وأثره على الاستقرار المهني، وأساليب النجاح في الحياة العملية، للحياة العلمية، والالتحاق بفرص العمل المناسبة لقدرات الشباب من أبناء وبنات الوطن.