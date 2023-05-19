رسائل السعودية من حضور رئيس أوكرانيا لـ"قمة العرب 32".. "الرويلحي" يوضح

وأضاف: أن أول تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا تم برعاية ووساطة المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، وأعقب ذلك زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا، وأعلن عن دعم أوكرانيا والتبرُّع لها بـ400 مليون دولار، وهذا إن دلّ يدلّ على عدم انحياز المملكة العربية السعودية إلى أيٍّ من الدول، كما أنها تسعى دائمًا إلى الاستقرار والبعد عن الصراعات والقتال والحروب.