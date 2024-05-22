مجموعة إيلاف" توقع عقد تشغيل فندق "جوديان" طريق الملك

وقعت "مجموعة إيلاف"، الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، ممثلةً في رئيسها التنفيذي الدكتور عادل عزت، عقد تشغيل فندق "جوديان" الواقع في مدينة جدة بطريق الملك عبد العزيز، الذي يُمثله مالكه الأستاذ حمد محمد آل موسى.
وعقب مراسم التوقيع التي جرت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، أكد الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة إيلاف"، أن الفندق الجديد يُعد إضافة في مسيرة المجموعة؛ لاستكمال إستراتيجيتها وخططها التوسعية والمستقبلية لتطوير مرافقها وتميز خدماتها، وسعيها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور عزت أن التوسع في الخطط يتوازى مع محافظة "مجموعة إيلاف" على تميزها، خاصة ما يرتبط بكفاءتها التشغيلية، وجودة خدماتها العالية، بما يُعزز من مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها واحدةً من الوجهات السياحية الرائدة، وفقًا لبرامج رؤية السعودية 2030 ذات العلاقة بالتوسع في قطاع الضيافة.
وأشار أيضًا إلى أن "مجموعة إيلاف" تطمح أن تكون أكبر علامة تجارية سعودية في قطاع الضيافة بنهاية العام المقبل (2025)، مبينًا أنها تضع ضمن إستراتيجيتها استيعاب الكفاءات السعودية في هذا القطاع المحوري الذي يُمثل أحد أسس الاقتصاد السعودي المُستدام، فضلًا عن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من الجنسين؛ للمحافظة على نجاح وتطوير وتنمية القطاع.
ويُعد فندق جوديان جدة إحدى العلامات التجارية السعودية المميزة في مجال الضيافة والفندقة، حيث يتميز بإمكانات راقية في إطار فئة أربعة نجوم، كما يتمتع بوسائل الراحة الفريدة للضيوف المتمثلة في الغرف والأجنحة الفاخرة والمطاعم، ويتفرد بالأجواء الهادئة والتصميمات الأنيقة والخدمات الراقية التي تتميز بها جميع فنادق "مجموعة إيلاف".
ويُذكر أن "مجموعة إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وتأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، وتمتاز جميعها بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة، فيما تحظى المجموعة بمكانة دولية مرموقة، لا سيما بالدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بالمهارات العالية.