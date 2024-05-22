مجموعة إيلاف" توقع عقد تشغيل فندق "جوديان" طريق الملك

ويُذكر أن "مجموعة إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وتأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، وتمتاز جميعها بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة، فيما تحظى المجموعة بمكانة دولية مرموقة، لا سيما بالدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بالمهارات العالية.