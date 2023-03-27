"بيئة العاصمة المقدسة" يردم بئرًا مكشوفة في حسينية مكة

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- في ردم بئر مكشوفة تشكّل خطورة في الحسينية جنوب مكة المكرمة؛ لضمان سلامة عابري الطرق والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تم ردم أحد الآبار اليدوية والمكشوفة وغير المعروف صاحبها بالحسينية جنوب مكة المكرمة بالقرب من مسجد الأمير أحمد، وتم اتخاذ اللازم بمشاركة الدفاع المدني والداخلية والشؤون الصحية، وبمشاركة الإدارة العامة لشؤون الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة".
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911".. وكذلك أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وطالَبَ المواطنين والمقيمين، بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، والاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.