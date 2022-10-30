"آركس للفضاء والدفاع" تستهدف شراكات عالمية بمجالات وتخصصات جديدة.. المهندس فواز: نسعى لتلبية احتياجات القطاع المتنامية

كشف العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة "آركس للفضاء و الدفاع-" ARX Aerospace and Defense " المهندس فواز بن محمدالشرعبي، عن قيام "آركس للفضاء والدفاع" بزيارات عدد من الشركات العالمية والتباحث معها، بهدف عقد شراكات تجارية بتخصصات جديدة بما يتوافق مع خطط الشركة الاستراتيجية في نطاق توسعها بمجال التدريب لتلبية احتياجات قطاع الطيران والقطاعات العسكرية المتنامية، مشيرًا إلى أن القطاع السعودي وفق ما شهده من تحولات يقدّر حجمه بمليارات الدولارات كأحد أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، ويتيح فرصًا حقيقية في مختلف مجالات الدفاع والتكنولوجيا.
وجدّد العضو المنتدب لـ"آركس للفضاء والدفاع"، التزام الشركة بالاستثمار والاستمرار في تشغيل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد عن 4500 متدرب حاليًا في مراحل مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية، حيث يتم تأهليهم وتدريبهم وفق مناهج معتمدة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وهيئة الطيران المدني (GACA) وبرامج الطائرة بدون طيار، وأن أغلب المتدربين الحاليين لديهم عقود توظيف مباشرة مع عدد من الجهات العسكرية.
وأضاف المهندس "فواز" أن المرحلة القادمة في مسيرة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة تتطلب التدريب العلمي الأكاديمي الممنهج وفق أحدث المناهج المتطورة لمواكبة ما يشهده المجال من تطورات متسارعة، الأمر الذي يستدعي تحسين ورفع كفاءة الأفراد والجهات بشكل كبير، وهو ما تهدف إليه"آركس للفضاء والدفاع" خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن "آركس للفضاء والدفاع ARX Aerospace and Defense" هي شركة دولية ضمن مجموعة شمال والتي تضم عددًا من الشركات القائمة، وتقدِّم "شمال" خدمات استشارية للعديد من عملاء الدفاع والأمن الدوليين، وتتعامل في المعدات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وتنفذ العقود مع جهات عسكرية وأمنية سعودية عدة بالشراكة مع شركات عالمية ومحلية.