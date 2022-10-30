"آركس للفضاء والدفاع" تستهدف شراكات عالمية بمجالات وتخصصات جديدة.. المهندس فواز: نسعى لتلبية احتياجات القطاع المتنامية

كشف العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة "آركس للفضاء و الدفاع-" ARX Aerospace and Defense " المهندس فواز بن محمدالشرعبي، عن قيام "آركس للفضاء والدفاع" بزيارات عدد من الشركات العالمية والتباحث معها، بهدف عقد شراكات تجارية بتخصصات جديدة بما يتوافق مع خطط الشركة الاستراتيجية في نطاق توسعها بمجال التدريب لتلبية احتياجات قطاع الطيران والقطاعات العسكرية المتنامية، مشيرًا إلى أن القطاع السعودي وفق ما شهده من تحولات يقدّر حجمه بمليارات الدولارات كأحد أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، ويتيح فرصًا حقيقية في مختلف مجالات الدفاع والتكنولوجيا.