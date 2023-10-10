"‏‎الجاسر" يزور قاعدة "كهرمانكازان" اللوجستية ‏‎ويبحث التعاون اللوجستي مع الجانب التركي

وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على سير العمل في قاعدة أنقرة اللوجستية (كهرمانكازان)، واطلع برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا فهد أبو النصر، والوفد المرافق، على التقنيات المستخدمة والإجراءات المطبقة في العمل اللوجستي في القاعدة.
وفي التفاصيل، بحث "الجاسر" خلال زيارته لتركيا مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في ظل الخطط اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي.