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"‏‎الجاسر" يزور قاعدة "كهرمانكازان" اللوجستية ‏‎ويبحث التعاون اللوجستي مع الجانب التركي

خلال زيارته لتركيا في ظل الخطط الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي
وزير النقل صالح الجاسر خلال زيارته لقاعدة أنقرة اللوجستية
وزير النقل صالح الجاسر خلال زيارته لقاعدة أنقرة اللوجستية

وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على سير العمل في قاعدة أنقرة اللوجستية (كهرمانكازان)، واطلع برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا فهد أبو النصر، والوفد المرافق، على التقنيات المستخدمة والإجراءات المطبقة في العمل اللوجستي في القاعدة.

وفي التفاصيل، بحث "الجاسر" خلال زيارته لتركيا مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في ظل الخطط اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح الجاسر
قطاع الخدمات اللوجستية
قاعدة أنقرة اللوجستية

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