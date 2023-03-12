"أحكام الصيام وآدابه" في دورة بالحرم.. وتخصيص موقع لحضور النساء

وتتمثل الدورة في تقديم تفسير آيات الصيام من "تفسير السعدي"، وأحاديث الصيام من "عمدة الأحكام"، والتعليق على كتاب "الصيام من لطائف المعارف" لابن رجب، بالإضافة لتقديم أحكام الصيام من "الشرح الممتع" لابن عثيمين، إلى جانب تزويد الحاضرين بمقاصد الصيام، وتقديم فضل العبادة في رمضان.