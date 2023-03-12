"أحكام الصيام وآدابه" في دورة بالحرم.. وتخصيص موقع لحضور النساء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- عن إقامة دورة أحكام الصيام وآدابه؛ وذلك بدءًا من اليوم وحتى 24 شعبان لعام 1444هـ.
وتتمثل الدورة في تقديم تفسير آيات الصيام من "تفسير السعدي"، وأحاديث الصيام من "عمدة الأحكام"، والتعليق على كتاب "الصيام من لطائف المعارف" لابن رجب، بالإضافة لتقديم أحكام الصيام من "الشرح الممتع" لابن عثيمين، إلى جانب تزويد الحاضرين بمقاصد الصيام، وتقديم فضل العبادة في رمضان.
وأشارت الرئاسة إلى أن الدورة ستقام بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- عند باب 79 وذلك بالدور العلوي- كرسي 12؛ مشيرة -على الصعيد ذاته- إلى تخصيص موقع للنساء لحضور الدورة بمصلى النساء أمام باب 74.