"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف ومكة والمدينة والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الداخلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة والباحة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.