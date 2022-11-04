لم تخطر ببال قائد الشاحنة.. شاهد جريمة "البابون" للوصول للماء بـ"شعار عسير"

ويأتي هذا العبث الذي يرتقي لحد الجريمة التي قد تعرض صاحب الشاحنة للخطر بعد أيام من نشر "سبق" تقريرًا تحت عنوان: "قرود البابون تهاجم وافدًا داخل شاحنته بأعلى عقبة شعار شمال منطقة عسير"، وجاء فيه أن قرود البابون هاجمت وافدًا بعد توقف شاحنته بأعلى عقبة شعار شمال منطقة عسير، وأصابته بجرح غائر، وجرى نقله للمستشفى قبل وصول الهلال الأحمر.