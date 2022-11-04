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لم تخطر ببال قائد الشاحنة.. شاهد جريمة "البابون" للوصول للماء بـ"شعار عسير"
بعد أيام من مهاجمة وافد وإصابته بجروح بذات الموقع.. واقعة جديدة توثقها "سيق"
في واقعة عبثية جديدة، دفع الظمأ قرود البابون التي تنتشر بكثرة في عقبة شعار شمال منطقة عسير إلى إحداث ثقوب بليات خزان المياه بإحدى الشاحنات التي توقفت أعلى العقبة دون أن يخطر بذهن قائدها شيء مما حدث.
وتمكنت "سبق" من رصد الحادثة وتوثيقها بالفيديو في مشهد يُظهر حجم خطر تلك القرود على المارة والمسافرين.
ويأتي هذا العبث الذي يرتقي لحد الجريمة التي قد تعرض صاحب الشاحنة للخطر بعد أيام من نشر "سبق" تقريرًا تحت عنوان: "قرود البابون تهاجم وافدًا داخل شاحنته بأعلى عقبة شعار شمال منطقة عسير"، وجاء فيه أن قرود البابون هاجمت وافدًا بعد توقف شاحنته بأعلى عقبة شعار شمال منطقة عسير، وأصابته بجرح غائر، وجرى نقله للمستشفى قبل وصول الهلال الأحمر.