"طقس يوم الرؤية".. توقعات بتأثير السحب الترابية وبداية الشهر "الثلاثاء" متوقعة بدول عدة

لا يزال موعد رؤية هلال شهر رمضان في سماء السعودية وبعض دول العالم تحت تأثير عوامل الطقس والمناخ.
وأظهرت التحليلات المرفقة بالصور التي نشرها مختصون فلكيون من السعودية وجود سحب ترابية خفيفة قد تتعذر بسببها رؤية الهلال في بعض المناطق كالقصيم وسدير وشمال العاصمة الرياض.
وتوقع عبدالعزيز العتيبي المهتم بالخرائط الجوية وشؤون الطقس، أن "يتواجد غطاء سحابي بنسب مختلفة على أجزاء واسعة من شمال الرياض إلى القصيم وحائل، بينما الأجواء صافية على بقية مناطق المملكة ويمكن رؤية الهلال من خلالها بمشيئة الله تعالى"، بحسب ما كتبه في حسابه على منصة "إكس".
ومن جهته، قال المتخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: إن ظروف الترائي ستجعل هناك تفاوتاً في بداية رمضان بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن السعودية وأغلب دول الخليج وأغلب إفريقيا سيكون رمضان الإثنين فلكياً وفق قوله، مشيراً إلى أن كل الدول التي تعتمد على الحساب الفلكي فقط ستعلن بداية رمضان يوم الإثنين، وأغلب دول آسيا وسلطنة عمان والمغرب سيكون عندهم رمضان الثلاثاء لتعذر الرؤية.
وكان الفلكي الكويتي عادل السعدون، قد أثار قبل أيام الجدل بعد توقعات نشرها في حسابه عبر "إكس" بشأن حلول أول أيام رمضان، معتبراً أن رؤية الهلال ستكون مساء يوم غد 11 مارس لتكون غرة رمضان شرعاً في 12 مارس.
من جهته، ذكر مركز الفلك الدولي في بيان له أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال رمضان اليوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس، وهنا تبقى إمكانية رؤية الهلال كي يتم الإعلان عن غرة شهر الصيام.
وأضاف بيان المركز: "بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس".
وللتعرف على نتائج رصد هلال شهر رمضان، نشر المركز على موقعه الإلكتروني رابطاً يمكّن من زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: "https://astronomycenter.net/icop/ram45.html".