"طقس يوم الرؤية".. توقعات بتأثير السحب الترابية وبداية الشهر "الثلاثاء" متوقعة بدول عدة

من جهته، ذكر مركز الفلك الدولي في بيان له أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال رمضان اليوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس، وهنا تبقى إمكانية رؤية الهلال كي يتم الإعلان عن غرة شهر الصيام.