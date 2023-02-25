محليات
سفارة المملكة بالكويت تُنَبّه من حجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى
المخالفات تشمل وضع أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية
نوّهت سفارة المملكة في الكويت، بضرورة أن يراعي المواطنون أن الأنظمة في دولة الكويت تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبَلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة، أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية، أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.
وأوضحت السفارة أن هذا التنويه يأتي استنادًا إلى المادة 207، والمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أهابت بمواطنيها والمقيمين على أراضيها التقيد بقانون وقواعد المرور؛ وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية.