سفارة المملكة بالكويت تُنَبّه من حجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى

نوّهت سفارة المملكة في الكويت، بضرورة أن يراعي المواطنون أن الأنظمة في دولة الكويت تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبَلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة، أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية، أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.