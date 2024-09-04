"الملا" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء

رفع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة، ضمن الأمر الملكي الأخير القاضي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء.
وأعرب "الملا" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، والتي هي محل اعتزاز وتقدير ودافع لبذل المزيد من العمل، سائلًا الله عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.
وفي ختام تصريحه، دعا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، خير الجزاء، وأن يُديم على بلادنا المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار إنه سميع مجيب.