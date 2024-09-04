"الملا" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء

وأعرب "الملا" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، والتي هي محل اعتزاز وتقدير ودافع لبذل المزيد من العمل، سائلًا الله عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.