"التخصصي" يطبّق سريرياً تقنية تسرع الكشف عن الأمراض المُعدية

وتعد التقنية إنجازاً علمياً في مجال تشخيص الأمراض المُعدية، لقدرتها على تحليل العينات بشكل أدق وأسرع، إذ تمكن من الكشف على عدد قليل جداً من النسخ الفيروسية مقارنة بالتقنية الحالية التي تتطلب وجود مئة وحدة فيروسية أو أكثر، كما تقلص الوقت اللازم لإجراء الاختبارات من 60 إلى 15 دقيقة فقط.