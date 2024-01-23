بـ 44 مليون ريال.. فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مشروعات تنموية في بلدية طريف

وحثّ القائمين على هذه المشروعات على توفير الجودة والإتقان حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، والحرص على استدامة المشاريع التي تُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع دوام التوفيق.