"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والشرقية وجازان وتبوك وحائل والشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والبدائع والثامرية والخبراء والشماسية والرس والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وموقق وسميراء وغزالة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.
وتشهد الحدود الشمالية أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.