"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والبدائع والثامرية والخبراء والشماسية والرس والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.