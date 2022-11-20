بالصور.. أمانة الطائف تضبط سكن عمالة تحوَّل لـ"تخزين اللحوم الفاسدة"

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق "بلدية الطائف الجديد"، عن أحد أكبر المساكن الجماعية لعمالة وافدة من جنسيتَين آسيويتَين، اتخذوه مقرًّا لتخزين اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، كذلك وجود "سكراب" داخله غير مرخص، يتم من خلاله تجميع الكثير من قطع الحديد وبعض المُخلَّفات التي يتم التربح من خلالها.
المسكن عبارة عن استراحة، هي في الأساس سكن للعمالة، وهم بمهن مختلفة، لكنهم حوَّلوها لمقر لتخزين اللحوم بكميات تزيد في وزنها على 100 كيلوجرام.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الموقع خضع للرقابة والمتابعة من قِبل المعنيين بالبلدية تحت إشراف مباشر من رئيس بلدية الطائف الجديد، المهندس إبراهيم بن هيف الحارثي، وذلك لمدة 48 ساعة بعد إخبارية وردت لهم. وقد كشفوا من خلال تلك المتابعة أن الموقع المخالف يُموِّل أحد المطاعم الواقعة في حدود نطاق البلدية بلحوم فاسدة. ويتم حاليًا التعامل مع الحالة نظامًا.
هذا، وقد تمت مصادرة المضبوطات داخل الموقع من لحوم وسكراب متنوع، كما تم إشعار العمالة بمراجعة كفلائهم الأمانة حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة، وتطبيق الجزاءات بحق مرتكبيها.