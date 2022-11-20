بالصور.. أمانة الطائف تضبط سكن عمالة تحوَّل لـ"تخزين اللحوم الفاسدة"

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الموقع خضع للرقابة والمتابعة من قِبل المعنيين بالبلدية تحت إشراف مباشر من رئيس بلدية الطائف الجديد، المهندس إبراهيم بن هيف الحارثي، وذلك لمدة 48 ساعة بعد إخبارية وردت لهم. وقد كشفوا من خلال تلك المتابعة أن الموقع المخالف يُموِّل أحد المطاعم الواقعة في حدود نطاق البلدية بلحوم فاسدة. ويتم حاليًا التعامل مع الحالة نظامًا.