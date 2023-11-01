"الأرصاد" ينبّه من أمطار متوسطة على الرياض.. و"المدني" يدعو إلى الحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظات: الدرعية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وأهاب الدفاع المدني، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
من ناحية ثانية، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدامٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.