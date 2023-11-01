"الأرصاد" ينبّه من أمطار متوسطة على الرياض.. و"المدني" يدعو إلى الحذر

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.