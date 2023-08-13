جامعة شقراء تعلن نتائج القبول الإلحاقي للعام الحالي

أعلنت جامعة شقراء، عن نتائج القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي ١٤٤٥هـ، مهيبة بضرورة تأكيد القبول، قبل الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد ٢٦ محرم ١٤٤٥هـ.
وأكدت الجامعة بأنها ستلغي قبول أي طالب أو طالبة إذا لم يؤكد القبول في الفترة المحددة، مبينة أن تغيير التخصص أو الكلية أو المحافظة، ليست متاحة إلا لمن درس فصلاً دراسيًا، وحقق شرووط التحويل .
وكانت جامعة شقراء قد أتاحت الفرصة للطلاب والطالبات للقبول الإلحاقي من خلال بوابة القبول الإلكتروني، للتقديم على المقاعد الشاغرة بكليات الجامعة للعام الجامعي ١٤٤٥هـ.
وأوضحت "الجامعة" - حينها - أن فترة استقبال الطلبات لتلك المرحلة، ستكون خلال الفترة من يوم الاثنين ٢٠ من المحرم ١٤٤٥هـ حتى الجمعة ٢٤/ ١/ ١٤٤٥هـ، على أن تعلن النتائج، وبدء تأكيد القبول يوم السبت ٢٥/ ١/ ١٤٤٥هـ، وتنتهي فترة تأكيد القبول الساعة العاشرة من يوم الأحد ٢٦ محرم ١٤٤٥هـ.