جامعة شقراء تعلن نتائج القبول الإلحاقي للعام الحالي

وأوضحت "الجامعة" - حينها - أن فترة استقبال الطلبات لتلك المرحلة، ستكون خلال الفترة من يوم الاثنين ٢٠ من المحرم ١٤٤٥هـ حتى الجمعة ٢٤/ ١/ ١٤٤٥هـ، على أن تعلن النتائج، وبدء تأكيد القبول يوم السبت ٢٥/ ١/ ١٤٤٥هـ، وتنتهي فترة تأكيد القبول الساعة العاشرة من يوم الأحد ٢٦ محرم ١٤٤٥هـ.