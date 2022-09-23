القنون: قيادة حكيمة ورؤية طموحة مكّنت شباب الوطن من المشاركة الفاعلة

لقد حظي قطاع الطاقة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – أيدهم الله - باهتمام غير مسبوق، وبمتابعة وإشراف من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان – حفظه الله - حيث تمكنت "السعودية للكهرباء" من تحقيق التميز التشغيلي وتدعيم إمكانياتها البشرية والمادية، من خلال الاستفادة من خبراتها الغنية والمتراكمة وقدراتها في التكيف مع المتغيرات، مما ساهم في تحقيق إنجازات مهمة ومشاريع كبرى وخدمات متطورة وفق أرقى المعايير العالمية، ملتزمة بتوجيهات حكومتنا الرشيدة، ومقام وزارة الطاقة، وبجهود مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية وجميع منسوبيها، لتشكل نجاحاتها نقلة نوعية في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي، وعلامة فارقة في مواكبتها لرؤية المملكة 2030.