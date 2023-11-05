القيادة ترسل برقية عزاء ومواساة لرئيس نيبال في ضحايا الزلزال

وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحرّ التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".