القيادة ترسل برقية عزاء ومواساة لرئيس نيبال في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الزلزال الذي وقع في غرب نيبال.
وتفصيلاً، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحرّ التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".