"كتاب الرياض".. دار نشر بريطانية تبتكر كتبًا تفاعلية تُعلّم الطفل القراءة عبر اللعب

وحول الكتب التي تضمّها سلسلة الكتاب التفاعلي في دار "سنونو"، أفادت فداء شتية أن السلسلة المصممة على شخصية موحدة هي "ديدو دوب" تضم إلى الآن أربعة عناوين، في مجالات معرفية مختلفة: الأول "عطلة سعيدة"، والثاني "سفاري الديناصورات"، والثالث "غواص الأعماق"، والرابع "بيت الأشباح"، وكل كتاب من كتب السلسلة يقدم مفهومًا يثري مهارات الطفل، فـ"عطلة سعيدة" يُعرّف الطفل بوسائل المواصلات والرحلات، وكتاب "سفاري الديناصورات" يُعلّم الطفل أسماء الديناصورات، وكلمات علمية يستطيع استيعابها، وكتاب "غواص الأعماق" يُعرّف الطفل بالكائنات البحرية، وكتاب "بيت الأشباح" يساعد الطفل على التعامل مع الخوف بشكل مرح، من خلال الملابس التنكرية واللعب، مضيفةً أن الدار ستصدر ثلاثة عناوين أخرى ضمن السلسلة في نهاية عام 2023م، وأن السلسلة بالكامل مخصصة للأطفال من شهور بداية الوعي عقب الولادة إلى عمر خمس سنوات.