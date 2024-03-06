بَرّاق يوقع اتفاقية مع موني جرام

وقَّع تطبيق التنقية المالية "بَرّاق" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تحويل الأموال "موني جرام" MoneyGram. وهي منصة مبتكرة للتحويلات المالية بين الدول، وستمكِّن برّاق من تحويل الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية، أو سحب وإيداعها في أكثر من 200 دولة حول العالم من خلال أكثر من 380 موقع.
وقد صرّح الرئيس التنفيذي لبرّاق الأستاذ أحمد العنزي: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع عملاق مالي مثل موني جرام، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات مع الكيانات الرئيسية حول العالم لتلبية تطلعات عملائنا."
وقَّع الاتفاقية أحمد العنزي نيابة عن برّاق، كما وقعها نيابة عن موني جرام الرئيس التنفيذي السيد أليكس هولمز الذي صرَّح: "إنني في غاية السعادة بالحضور هنا اليوم مع فريق برّاق، الذين ينضم إلى قائمة متزايدة من شركاء التقنية المالية العالمية، الذين يختارون موني جرام لشبكتها الواسعة وتقنيتها الرائدة وواجهات تطبيقاتها. من المتوقع أن يكون بّراق واحدًا من أسرع تطبيقات المال الناشئة في المنطقة؛ نحن متحمسون لهذه الشراكة التي ستساهم في تعزيز موقعنا الريادي في الشرق الأوسط".
حصل برّاق على ترخيص من البنك المركزي السعودي "ساما" في يناير الماضي، وقد طُوَّرته مواهب سعودية شابة. ومن المتوقع أن يحتل مكانة مرموقة بين خيارات المحافظ الرقمية؛ لما يتميز به من طرق دفع آمنة ولتوافقه مع الأجهزة بمختلف أنواعها.