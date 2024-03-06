بَرّاق يوقع اتفاقية مع موني جرام

وقَّع الاتفاقية أحمد العنزي نيابة عن برّاق، كما وقعها نيابة عن موني جرام الرئيس التنفيذي السيد أليكس هولمز الذي صرَّح: "إنني في غاية السعادة بالحضور هنا اليوم مع فريق برّاق، الذين ينضم إلى قائمة متزايدة من شركاء التقنية المالية العالمية، الذين يختارون موني جرام لشبكتها الواسعة وتقنيتها الرائدة وواجهات تطبيقاتها. من المتوقع أن يكون بّراق واحدًا من أسرع تطبيقات المال الناشئة في المنطقة؛ نحن متحمسون لهذه الشراكة التي ستساهم في تعزيز موقعنا الريادي في الشرق الأوسط".