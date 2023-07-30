رصد له 103 ملايين.. شاهد 67 شهراً من تعثر طريق "الشعب والثعبان" بالباحة

ناشد أهالي قرى الشعب الشامي واليماني وسكان مخطط الشعب والصفاردة والثعبان بتهامة منطقة الباحة، أمير المنطقة، ومسؤولي وزارة النقل، إنهاء معاناتهم مع الطريق الذي مضى على التاريخ المقرر الانتهاء من مشروعه وتسليمه 67 شهراً، مبينين أن الطريق الذي يخدم قرابة 3 آلاف نسمة في 17 قرية رُصد له عقد للمقاول بقيمة تتجاوز 103 ملايين ريال.
وفي التفاصيل، قال المواطن علي حسن الزهراني ، لـ"سبق": "نحن سكان قرى الشعب الشامي التابع لمركز الشعب قدمنا الكثير من المطالبات فيما يخص بعض الخدمات في مجال الطرق كان آخرها تغريدة عبر تويتر مناشدة لأمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، واستجاب لها أمير المنطقة سريعاً وصدر توجيهه بإحالتها لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة برقم 448743 في 20 / 11؛ إلا أنه لم يستجد شيء حتى تاريخه لا بتنفيذ المشروع المتعثر، ولا بإرسال الآليات لتمهيد الطريق وصيانته".
وأضاف: الغريب أنه عند مخاطبة الهيئة العامة للطرق أفادت بما نصه "نفيدك بأنه نسبة الإنجاز في المشروع هي 76.21% حيث يتم العمل حالياً على الأعمال الترابية على الطريق والعبّارات"، مشيراً إلى أن "هذا الكلام يفتقد المصداقية فيما يخص المشروع أعلاه".
وتابع "الزهراني" يقول: "هذا الطريق هو الطريق الوحيد الرابط بين المركز والمحافظة؛ حيث يسلكه الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات ويرتاده الأهالي لقضاء حوائجهم ومراجعاتهم الصحية والحكومية، ونأمل من الله، ثم من أميرنا المحبوب، التوجيه بإكمال الطريق ومحاسبة المتسبّب في تعثر هذا المشروع وعدم صيانته الدورية.
من جانبه، قال المواطن لافي بن فرج الزهراني، إن "هذا الطريق شديد الوعورة، والمعاناة كبيرة على سالكيه من مرضى وكبار سن ونساء حوامل، وتعثره زاد من المعاناة، ونناشد بحل هذه الإشكالية".
"سبق" عرضت التساؤل على المهندس مسفر المالكي؛ مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، منذ 12 يوليو، والذي وعد بالرد؛ سينشر حال وروده.