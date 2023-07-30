رصد له 103 ملايين.. شاهد 67 شهراً من تعثر طريق "الشعب والثعبان" بالباحة

وفي التفاصيل، قال المواطن علي حسن الزهراني ، لـ"سبق": "نحن سكان قرى الشعب الشامي التابع لمركز الشعب قدمنا الكثير من المطالبات فيما يخص بعض الخدمات في مجال الطرق كان آخرها تغريدة عبر تويتر مناشدة لأمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، واستجاب لها أمير المنطقة سريعاً وصدر توجيهه بإحالتها لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة برقم 448743 في 20 / 11؛ إلا أنه لم يستجد شيء حتى تاريخه لا بتنفيذ المشروع المتعثر، ولا بإرسال الآليات لتمهيد الطريق وصيانته".