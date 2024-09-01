النسخة الأكبر والأضخم في قطاع السيارات.. الرياض تستعد لاحتضان معرض السيارات الكهربائية

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية 2024، المقرر انعقاده من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية. يُتوقع أن تكون هذه النسخة من المعرض الأكبر على الإطلاق والأضخم في قطاع السيارات في المملكة، حيث ستضم أكثر من 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، مع دعم من الرعاة الرئيسيين مثل الراعي الرسمي "إلكترومين"، والراعي البلاتيني "EVIQ"، وراعي شبكة التواصل "PWC"، وبالشراكة مع "فورمولا إي" و"تسارع لاستثمارات النقل"، مما يعزز مكانته كأهم حدث في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة.