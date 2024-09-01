النسخة الأكبر والأضخم في قطاع السيارات.. الرياض تستعد لاحتضان معرض السيارات الكهربائية

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية 2024، المقرر انعقاده من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية. يُتوقع أن تكون هذه النسخة من المعرض الأكبر على الإطلاق والأضخم في قطاع السيارات في المملكة، حيث ستضم أكثر من 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، مع دعم من الرعاة الرئيسيين مثل الراعي الرسمي "إلكترومين"، والراعي البلاتيني "EVIQ"، وراعي شبكة التواصل "PWC"، وبالشراكة مع "فورمولا إي" و"تسارع لاستثمارات النقل"، مما يعزز مكانته كأهم حدث في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة.
يتماشى هذا المعرض مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال الترويج للمركبات الكهربائية كوسيلة رئيسية لتقليل الانبعاثات الكربونية، فهو يلعب دورًا محوريا في دعم أهداف المملكة الطموحة والمتمثلة بتصنيع وتصدير أكثر من 150,000 مركبة كهربائية بحلول عام 2026، وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الرياض إلى 30% بحلول عام 2030.
هذا ويسلط معرض السيارات الكهربائية هذا العام الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يتيح للحضور فرصة للاطلاع على نماذج وتقنيات السيارات الكهربائية الجديدة وتجربة قيادة تفاعلية، فضلاً عن المشاركة في حلقات نقاش متخصصة، إضافة إلى استكشاف حلول الشحن والبطاريات والتقنيات الأخرى ذات الصلة، كما سيكون هناك عرض لتكنولوجيا "فورمولا إي"، ما يساهم في تقديم رؤى حول مستقبل سباقات السيارات الكهربائية وتأثيرها على الصناعة.
وقد علّق كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين، على أهمية المشاركة في هذا الحدث: "نحن فخورون بالمشاركة مرة أخرى في معرض الرياض للسيارات الكهربائية هذا العام، حيث نقدم منتجات وخدمات وحلول التنقل الكهربائي الشاملة. يواصل التزامنا بالابتكار والتميز دفعنا نحو مستقبل مستدام وصديق للبيئة، تماشيًا مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030."
يمثل معرض السيارات الكهربائية 2024 فرصة فريدة لجميع المشاركين لاكتساب رؤى جديدة حول التحول العالمي نحو النقل المستدام، وتعزيز التعاون بين قادة الصناعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر صداقة للبيئة، لا تفوتوا الفرصة لتكونوا جزءًا من هذا الحدث الاستثنائي وذلك بالتسجيل عبر الرابط