مملكة الخير تواصل العطاء.. توزيع أعداد كبيرة من المصاحف والتمور الفاخرة بإندونيسيا

وحظيت هذه الهدية بإشادة كبار قادة القوات المسلحة الإندونيسية، الذين شكروا لخادم الحرمين الشريفين هذه الهدية القيمة، معبرين عن امتنانهم للدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الفضيل، من خلال هذه البرامج الخيرة التي تأتي امتدادًا لجهود القيادة وحرصها ورعايتها للمسلمين حول العالم، وخاصة في إندونيسيا أكبر البلاد الإسلامية.