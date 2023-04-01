مملكة الخير تواصل العطاء.. توزيع أعداد كبيرة من المصاحف والتمور الفاخرة بإندونيسيا

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، عددًا كبيراً من المصاحف الشريفة وترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكمية من التمور السعودية الفاخرة للقوات المسلحة الإندونيسية.
جاء ذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف الشريفة.
وحظيت هذه الهدية بإشادة كبار قادة القوات المسلحة الإندونيسية، الذين شكروا لخادم الحرمين الشريفين هذه الهدية القيمة، معبرين عن امتنانهم للدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الفضيل، من خلال هذه البرامج الخيرة التي تأتي امتدادًا لجهود القيادة وحرصها ورعايتها للمسلمين حول العالم، وخاصة في إندونيسيا أكبر البلاد الإسلامية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية، بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل بالتنسيق مع القيادات السياسية والإسلامية في جمهورية إندونيسيا، توزيع هدايا خادم الحرمين الشريفين على القطاعات العسكرية والمدنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي تحظى بتقدير كبير من كافة أطياف الشعب الإندونيسي الشقيق.