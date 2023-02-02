ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أنّ عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب وعقوبة قطع الأشجار تصل إلى "20" ألف ريال لكل شجرة.