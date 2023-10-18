كأنها مدينة ساحلية.. "الحصيني": الرطوبة في الرياض وصلت إلى 70 % اليوم

وأضاف في تغريدة على "إكس"، تشير النماذج العددية للطقس، إلى احتمال تشكُّل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وإمكانية تطوّره إلى منخفضٍ مداري -إن شاء الله- وتأثيره على المملكة -حال حدوثه- سوف يكون بطريقٍ غير مباشر، بضخ رطوبة تختلف باختلاف مسار الحالة المدارية.