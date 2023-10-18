كأنها مدينة ساحلية.. "الحصيني": الرطوبة في الرياض وصلت إلى 70 % اليوم

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الرطوبة وصلت بالعاصمة الرياض، في السادسة صباح اليوم، إلى 70 % وكأنها مدينة ساحلية.
وأرجع الحصيني؛ سبب ارتفاع الرطوبة بالرياض، إلى امتداد لسان من الرطوبة من الخليج العربي إلى العاصمة، وهذه علامة من علامات الخصب "إن شاء الله".
وأضاف في تغريدة على "إكس"، تشير النماذج العددية للطقس، إلى احتمال تشكُّل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وإمكانية تطوّره إلى منخفضٍ مداري -إن شاء الله- وتأثيره على المملكة -حال حدوثه- سوف يكون بطريقٍ غير مباشر، بضخ رطوبة تختلف باختلاف مسار الحالة المدارية.