حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء 45 درجة، ورفحاء 44 درجة ثم بريدة والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، وطريف والقريات 21 درجة ونجران وبيشة 23 درجة.
وسجّلت جدة والقنفذة والوجه وجازان وينبع أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.