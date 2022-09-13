حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء 45 درجة، ورفحاء 44 درجة ثم بريدة والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر 42 مئوية.