أمير الباحة يستقبل مدير عام معهد الإدارة ويشهد توقيع اتفاقية تعاون في التدريب والاستشارات

واطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء على عرض موجز حول آخر التطورات في المشاريع، ومجالات التعاون القائمة بين امارة منطقة الباحة، ومعهد الإدارة العامة في تطوير بيئات العمل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والتطوير القيادي، والتدريب الإلكتروني، والخدمات الاستشارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.