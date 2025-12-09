أمير الباحة يستقبل مدير عام معهد الإدارة ويشهد توقيع اتفاقية تعاون في التدريب والاستشارات

استقبل الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والوفد المرافق له.
واطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء على عرض موجز حول آخر التطورات في المشاريع، ومجالات التعاون القائمة بين امارة منطقة الباحة، ومعهد الإدارة العامة في تطوير بيئات العمل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والتطوير القيادي، والتدريب الإلكتروني، والخدمات الاستشارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد سموه على أهمية استمرار التعاون بين الامارة ومعهد الإدارة العامة في تنمية المهارات القيادية والإدارية، وبناء القدرات البشرية، بما يحقق كفاءة الأداء واستدامة التطوير في مختلف إدارات الإمارة.
وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، جرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك الإمارة ومعهد الإدارة، في مجالات التدريب، والاستشارات، والبحوث والدراسات، وتطوير القيادات، والتدريب الإلكتروني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ومثّل الإمارة في توقيع الاتفاقية وكيل الإمارة الدكتور عبد المنعم بن ياسين الشهري، فيما مثّل المعهد نائب المدير العام للاستشارات والدراسات الدكتور محمد بن صالح البخيتي.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، ودعم القيادات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توسيع الفرص التدريبية، وتنفيذ التقييم السيكومتري، إلى جانب التعاون في التدريب الإلكتروني عبر منصة «إثرائي».