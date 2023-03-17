"الأرصاد: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، وتصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.