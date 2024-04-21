"تنظيم الإعلام" توضح أهمية استخراج "تصريح التصوير"

قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد: إن "شهادة عدم الممانعة لتصريح التصوير"، تسهّل مهمة فريق المستخدم وتحمي خصوصية الآخرين.
ونشرت "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، تحت عنوان: "صور بشكل نظامي مع شهادة عدم الممانعة".
وأوضحت أن خطوات تنفيذ الخدمة، تتضمن: الدخول على منصة إعلام، واختيار "شهادات عدم الممانعة"، واستكمال البيانات.
كما حددت الهيئة الضوابط والشروط، بأن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي، إضافة إلى الحصول على موافقات الجهات في حال التصوير بمواقع تابعة لها.
وقالت: إنه يمكن التقديم للحصول على تلك الشهادة، عبر #منصة_إعلام: http://elaam.gamr.gov.sa