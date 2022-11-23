خلال أول أيام مؤتمر الشراكات المستدامة.. وزراء يستعرضون أهمية تكامل كل القطاعات

في سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: المملكة ما بين المرحلة الأولى والثانية في العائد الديموغرافي، الذي يُمكّن المجتمعات من دخول أكبر عدد من السكان في سوق العمل.