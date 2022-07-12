أمطار جازان تُنعش الأرض وتنقي الأجواء وتشجع على التنزه

تتساقط الأمطار على منطقة جازان، منذ ظهر اليوم الثلاثاء حتى الآن؛ ما أدى إلى تنقية الأجواء من العوالق الترابية.
بينما اكتظت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر، بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية والمخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات الحالة الجوية.