أمطار جازان تُنعش الأرض وتنقي الأجواء وتشجع على التنزه

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية والمخاطرة بقطع مياه السيول.