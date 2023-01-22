محليات

"التحالف" ينفي صحة المزاعم الحوثية بوجود قصف حدودي على "منبه" و"شدا" ووقوع ضحايا مدنيين

"المالكي": قيادة القوات المشتركة تدعم الجهود كافة لتثبيت واستمرار الهدنة
متحدث التحالف العميد تركي المالكي
متحدث التحالف العميد تركي المالكي
واس
واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن مزاعم المليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي ( منبه)  و ( شدا ) ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة.

وأوضح العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (02 اكتوبر 2022م) ،وتمارس اعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطه أو التي لا تستطيع السيطرة عليها. كما أن مايتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاط ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمه المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم ادارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها .

تحالف دعم الشرعية في اليمن
المليشيا الحوثية
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
تركي المالكي

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