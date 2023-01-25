مخالفات رعي في عدد من المحميات تطيح بـ10 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 170 متنًا من الإبل، و90 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.