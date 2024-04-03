علامة HONOR تعلن عن تغيير اسم Domain الموقع الرسمي إلى honor.com

بالحديث عن الأجهزة، دأبت علامة HONOR على دفع الحدود من خلال الابتكار الثوري. مع هاتف HONOR Magic V2 فائق الخفة والنحافة، تحدت HONOR الوضع السائد للهواتف الذكية. ومع سلسلة HONOR Magic5، أصبحت العلامة التجارية الأولى في صناعة الهواتف الذكية التي تنشر تقنية بطاريات السيليكون والكربون على نطاق واسع. مع سلسلة HONOR Magic6، قدمت HONOR تقنية LOFIC، التي ظهرت لأول مرة في المركبات ذاتية القيادة، إلى كاميرات الهواتف الذكية للدخول في عصر التصوير الرياضي أو ما يُسمى بالـ sportography. بالإضافة إلى إظهار الريادة الفكرية لشركة HONOR، فهذه أيضًا أمثلة على كيفية عمل العلامة التجارية على الارتقاء بشركاء سلسلة التوريد الصينيين، وربطهم بالمبتكرين العالميين للعمل معًا لتشكيل مستقبل الإلكترونيات الاستهلاكية.