علامة HONOR تعلن عن تغيير اسم Domain الموقع الرسمي إلى honor.com

أعلنت علامة HONOR اليوم عن تغيير اسم Domain العلامة إلى honor.com ليحل محل hihonor.com، بأثر فوري. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة الشركة لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً ويدل على نمو العلامة التجارية في السنوات الثلاث الماضية.
في هذا السياق تحدث السيد جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co., Ltd قائلاً "إن فرضية ملكية اسم الـ Domain وهو Honor.com ناتج عن التزام HONOR المستمر بالابتكار والانفتاح والتعاون، كما يعكس نجاح المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لـ HONOR. كما أضاف " إن كلمة "HONOR" هي مصطلح قوي وعاطفي. كاسم علامتنا التجارية، فهو يغرس فينا إحساسًا بالهدف". ثم اتبع قائلاً "نحن نرى أن الاستحواذ على موقع Honor.com هو النتيجة الطبيعية لتطورنا المستمر. ومن خلال إنجاز هذه المهمة، أثبتنا فعالية رؤيتنا الإستراتيجية وفعاليتنا كحلقة وصل بين سلسلة التوريد الصينية ومجتمع المبتكرين العالمي."
منذ ثلاث سنوات، بدأت علامة HONOR أعمالها كعلامة تجارية مستقلة بشكل تام. وقد حددت خمس أولويات استراتيجية وحددت مجالات تركيز أعمالها الرئيسية، والتي كانت تتمثل في التنافس ضد المنافسين الرائدين في المجال من خلال تقديم أجهزة رائدة، وإحداث ثورة في تجارب مستخدمي البرامج من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت HONOR ثابتة في سعيها، حيث قدمت هذه الخطة الاستراتيجية بمنتجات رائعة ورضا العملاء.
بالحديث عن الأجهزة، دأبت علامة HONOR على دفع الحدود من خلال الابتكار الثوري. مع هاتف HONOR Magic V2 فائق الخفة والنحافة، تحدت HONOR الوضع السائد للهواتف الذكية. ومع سلسلة HONOR Magic5، أصبحت العلامة التجارية الأولى في صناعة الهواتف الذكية التي تنشر تقنية بطاريات السيليكون والكربون على نطاق واسع. مع سلسلة HONOR Magic6، قدمت HONOR تقنية LOFIC، التي ظهرت لأول مرة في المركبات ذاتية القيادة، إلى كاميرات الهواتف الذكية للدخول في عصر التصوير الرياضي أو ما يُسمى بالـ sportography. بالإضافة إلى إظهار الريادة الفكرية لشركة HONOR، فهذه أيضًا أمثلة على كيفية عمل العلامة التجارية على الارتقاء بشركاء سلسلة التوريد الصينيين، وربطهم بالمبتكرين العالميين للعمل معًا لتشكيل مستقبل الإلكترونيات الاستهلاكية.
وفيما يتعلق بنظام التشغيل وحدود الذكاء الاصطناعي، واصلت HONOR استكشاف إمكانيات جديدة للتفاعلات بين الإنسان والجهاز، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في خدمات المستهلك لهدم حدود النظم البيئية المغلقة. في وقت سابق من هذا العام، عرضت HONOR جزءًا صغيرًا من استراتيجية منصة الذكاء الاصطناعي ذات المحاور الأربعة مع بوابة Magic Portal وتجربة تشغيل السيارة من خلال تتبع حركة العين. في مجال تتجه فيها كل علامة إلى الذكاء الاصطناعي، ستظل HONOR ملتزمة برؤيتها للذكاء الاصطناعي للحفاظ على ريادتها.
كما حازت منتجات وحلول HONOR المبتكرة على إعجاب المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى نمو كبير للعلامة في العديد من البلدان والمناطق.
اشتهر هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR بعامل الشكل النحيف القابل للطي وقدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي، وقد حصل مؤخرًا على جائزة GLOMO الأفضل في العرض خلال MWC Barcelona 2024، ليصبح أول هاتف ذكي من قبل شركة تصنيع المعدات الأصلية الصينية يفوز بهذه الجائزة منذ خمس سنوات.
وتأكيدًا على نجاح HONOR على الساحة الدولية، دخلت HONOR في شراكة مع بعض أكبر مشغلي الاتصالات في أوروبا، بما في ذلك Orange وVodafone وTelefónica، لتعزيز وجودها في أوروبا. وفي الربع الرابع من عام 2023، كانت HONOR واحدة من أفضل خمس علامات تجارية في المنطقة وفي أسواق متعددة مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وماليزيا.
في عصر الذكاء الاصطناعي، ستظل HONOR وفية لرؤيتها وتطمح إلى الارتقاء إلى مستوى معنى اسمها. ومع تمكين الذكاء الاصطناعي لعملياتها، تسعى HONOR إلى تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي ذات المحاور الأربعة، والعمل مع شركاء الصناعة لتقديم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي للمستهلكين. تلتزم HONOR أيضًا بالابتكار في الأجهزة التي تتراوح من العرض إلى البطارية، وحلول التصوير والأمن لمعالجة نقاط الضعف لدى المستخدم، وخلق قيمة للمستهلكين والارتقاء بالشركة لتصبح علامة تجارية عالمية متميزة.