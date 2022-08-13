غدًا.. بدء استقبال القبول الإلحاقي وتغيير التخصص إلكترونيًّا بجامعة شقراء

وأشارت إلى أن إعلان نتائج القبول، وبدء فترة تأكيد قبول أو رفض القبول؛ ستكون يوم الجمعة ٢١/ ١/ ١٤٤٤هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول، الساعة ١٠ من مساء يوم السبت ٢٢/ ١/ ١٤٤٤هـ؛ لافتة إلى أنه سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يؤكد قبوله.