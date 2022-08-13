غدًا.. بدء استقبال القبول الإلحاقي وتغيير التخصص إلكترونيًّا بجامعة شقراء

أعلنت جامعة شقراء، عن فتح باب القبول الإلحاقي وتغيير التخصص للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيًّا، وحددت مواعيد التقديم وتأكيد القبول، مشددة على عدم وجود تقديم ورقي.
وتفصيلًا، بيّنت جامعة شقراء، أن فتح بوابة القبول الإلحاقي، وتغيير التخصص للطلاب والطالبات الجدد؛ سيكون ابتداء من يوم غد الأحد، وستغلق بوابة القبول الإلحاقي وتغيير التخصص الساعة 12 ظهرًا من يوم الأربعاء ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ.
وأشارت إلى أن إعلان نتائج القبول، وبدء فترة تأكيد قبول أو رفض القبول؛ ستكون يوم الجمعة ٢١/ ١/ ١٤٤٤هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول، الساعة ١٠ من مساء يوم السبت ٢٢/ ١/ ١٤٤٤هـ؛ لافتة إلى أنه سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يؤكد قبوله.
ونوّهت الجامعة بأنه لا يوجد تقديم ورقي، وأن التقديم سيكون عبر البوابات الإلكترونية للقبول الإلحاقي وفق المدة المحددة، وأن المفاضلة بين المتقدمين في القبول الإلحاقي تتم بشكل تنافسي وفقًا للنسب التي توقف عندها القبول على المقاعد التي لا تزال شاغرة في بعض التخصصات.
وأهابت بالمتقدمين والمتقدمات، اختيار الرغبات المناسبة؛ مشددة على أنه لن يُسمح للمقبولين في القبول الإلحاقي بتغيير التخصص أو الكلية إلا بعد دراسة فصل دراسي على الأقل وتحقيق شروط التحويل.