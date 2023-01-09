"الأرصاد": تتهيّأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي .