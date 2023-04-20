الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرشيد: ينعمُ هذا الوطن بفضل الله بأمنٍ واستقرارٍ في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين إلى كل ما من شأنه رفعة وطننا وشعب مبدع وملهم في كافة المجالات يضعون نصب أعينهم نماء هذا الوطن المعطاء وفق رؤية طموحة وخطى واثقة، وأشير إلى الدعم الذي تشهده الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة نظير اهتمام قيادة المملكة الرشيدة لجعل مكة المكرمة أحد أفضل المدن لتكون ذات طابعٍ حضاريٍّ يليقُ بمكانتها على المستويات المعمارية والخدمية وتوفير كافة سبل الراحة للسكان والزوار".

وفي الختام أعرب المهندس صالح الرشيد قائلاً "أسأل المولى عز وجل أن يديم على ربوع المملكة أمنها وأمانها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين "حفظهما الله" وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة".