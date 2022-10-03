للاستفادة من البيانات.. "الاقتصاد" و "الإحصاء" توقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت، اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم تستهدفُ تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظّم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية.
ووقّع مذكرة التفاهم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم: الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأضاف: "يعد فهمنا العميق لبياناتنا أمرًا رئيسًا لضمان أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو مستهدفاتنا في تنويع اقتصاد المملكة وتسهيل أعمال التنمية الاقتصادية للجميع.
وأردف: تعبّر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيس لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ لنتمكّن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك الإسهام في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري: مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين، فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء لدعم تطوير الأعمال الإحصائية، وتقديم بُعد إحصائي جديد في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.