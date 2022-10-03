للاستفادة من البيانات.. "الاقتصاد" و "الإحصاء" توقّعان مذكرة تفاهم

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري: مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين، فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".