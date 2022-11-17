بجوائز تبلغ نصف مليون ريال.. إطلاق "تحدي النقل" لتعزيز الابتكار ودعم المبدعين

أعلنت الهيئة العامة للنقل إطلاقها "تحدي النقل"، أحد أهم الأحداث النوعية والداعمة للابتكار والتطوير وإيجاد حلول لأكبر التحديات المعاصرة التي تواجه قطاع النقل في المملكة، وفي مجالات البرمجيات والتقنية؛ بهدف استكشاف حلول جديدة ترفع مستوى وجودة وسائل النقل المختلفة، ودعمًا للمبدعين والمبتكرين والمواهب الصاعدة، وتسهيل الوسائل والسبل لبناء الشراكات الحكومية والخاصة بطريقة مناسبة؛ للاستفادة من تلك الحلول، وبصورة تخدم مجال النقل، وتدعم ريادة الأعمال، وتسهم في الارتقاء بالمجال التقني السعودي نحو المنافسة العالميّة.