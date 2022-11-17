بجوائز تبلغ نصف مليون ريال.. إطلاق "تحدي النقل" لتعزيز الابتكار ودعم المبدعين

أعلنت الهيئة العامة للنقل إطلاقها "تحدي النقل"، أحد أهم الأحداث النوعية والداعمة للابتكار والتطوير وإيجاد حلول لأكبر التحديات المعاصرة التي تواجه قطاع النقل في المملكة، وفي مجالات البرمجيات والتقنية؛ بهدف استكشاف حلول جديدة ترفع مستوى وجودة وسائل النقل المختلفة، ودعمًا للمبدعين والمبتكرين والمواهب الصاعدة، وتسهيل الوسائل والسبل لبناء الشراكات الحكومية والخاصة بطريقة مناسبة؛ للاستفادة من تلك الحلول، وبصورة تخدم مجال النقل، وتدعم ريادة الأعمال، وتسهم في الارتقاء بالمجال التقني السعودي نحو المنافسة العالميّة.
وأشارت الهيئة إلى بدء التسجيل في التحدي ابتداءً من اليوم 17 نوفمبر وحتى 4 من ديسمبر من العام الجاري.
وذكرت أن هذا الحدث النوعي والتحدي الذي يجمع مئات المبتكرين والمطورين في سباق وتنافس، سيمتد ثلاثة أيام كاملة؛ للخروج بمشاريع وطنية واعدة في البرمجيات ومنتجاتها المختلفة.
وستنطلق فعاليات هذا الحدث في تاريخ 22 ديسمبر 2022م، وسيُقيم خلالها المشاركون في المقرّ المخصص للحدث بالرياض؛ بهدف تسخير كامل الوقت والجهد للمشاركين لتطوير مشاريعهم وبنائها بالتعاون مع أفراد فريقهم، وسيقودهم ويوجّههم مرشدون ذوو خبرة، تعيّنهم الهيئة؛ من أجل مساعدة المشاركين ومنحهم المشورة والتوجيه.
وسيقدّم المشاركون في نهاية التحدي مشاريعهم إلى لجنة تحكيم متخصصة، وسيتم ترشيح ثلاث فرق من قبل لجنة التحكيم للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وبجوائز يصل مجموعها إلى 500 ألف ريال سعودي، شاملةً مختلف أنواع الدعم والتبني والتطوير.