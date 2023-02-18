ضبط مخالفي العمل والإقامة يتواصل.. 16860 في أسبوع و15 متورطاً في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 حتى 24 / 7 / 1444هـ، الموافق من 9 حتى 15 / 2 / 2023م، عن ضبط (16860) مخالفاً، منهم (9713) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4029) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(3118) مخالفاً لنظام العمل.