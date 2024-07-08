مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعالج نزيفًا حادًّا بالصمام الميترالي بتقنية حديثة

واستطرد "الصميدي" أن المريض أجريت له فحوصات دقيقة أظهرت نتائجها، وجود تجمع للسوائل في الرئة، نتيجة الضعف الشديد لعضلة القلب وتسرب الصمام الميترالي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية، مبنية على معطيات التشخيص الطبي للحالة، وأخضع المريض لقسطرة قلبية متقدمة، استغرقت أقل من ساعة، حيث تم الدخول فيها عبر الفخذ وزراعة مشبك لإصلاح مشكلة التسريب، وتكلل الإجراء الطبي ولله الحمد بالنجاح، حيث استقرت حالة المريض مباشرة بعد العملية، فتم الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي، واختفت كافة الأعراض التي قادته إلى المستشفى بشكل تدريجي إلى أن تعافى تمامًا، وقد بينت الفحوصات الطبية اللاحقة للعملية اختفاءً تامًّا للتسرب في الصمام.