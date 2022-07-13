أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل شخصيات من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية في العالم الإسلامي

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمبنى الرابطة في منى وبمقرّها في مكة المكرمة، عدداً من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة، من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية، في مختلف دول العالم الإسلامي، كما تلقّى معاليه عدداً من الاتصالات من كبار الشخصيات الإسلامية؛ من مفتين ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، وأعضاء من هيئة كبار العلماء في المملكة والعالم الإسلامي.